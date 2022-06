Die Aktie von Didi Global (WKN: A3CTLG) kennt kein Halten mehr. Sie nutzt den Sprung an die "Pink Sheets" OTC für eine Rallye: Von 2,29 (letzter Handelstag an der NYSE) auf 2,95 US$ (Schlusskurs Donnerstag) - macht +29%. Und die Aktie hat mehr in petto... Didi ist wie WeChat-Gigant Tencent oder eCommerce-Krösus Alibaba der lokale Marktführer in China für Car-Hailing. Auf der Plattform des Fahrdienstleisters tummeln sich insgesamt eine halbe Milliarde ...

