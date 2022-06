Zero Covid, China's strikte Nulltoleranz-Linie im Umgang mit dem Coronovirus, hat die Welt monatelang in Atem gehalten. Millionen Menschen in Shanghai, der größten Stadt des Landes, dürften ihre Wohnung nicht verlassen, und viele Fabriken und Betriebe mussten eine Vollbremsung hinlegen. Wie ist die Lage jetzt, nachdem die schärfsten Einschränkungen aufgehoben worden sind - Kehren mit der Normalität auch die Investoren nach China zurück - Unser Asien-Korrespondent Mathias Peer mit den Antworten. Hinweis: Das Video wurde bereits am 9.6.2022 aufgezeichnet.