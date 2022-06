DGAP-Ad-hoc: Zalando SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis

Zalando SE: Schwächeres Q2 2022 erwartet und angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2022



23.06.2022 / 17:50 CET/CEST

Zalando SE: Schwächeres Q2 2022 erwartet und angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2022



BERLIN, 23. Juni 2022 // Zalando SE, eine in Europa führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, veröffentlicht ein Update für das zweite Quartal 2022 und passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an, nachdem sich die makroökonomischen Bedingungen im 2. Quartal 2022 verschlechtert haben und der Indexwert für das Verbrauchervertrauen in der EU im Juni weiter gesunken ist.



Der Ausblick des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 von Anfang Mai ging von Ergebnissen am unteren Ende des ursprünglichen Ausblicks aus und berücksichtigte zwar die Herausforderungen, aber auch erste Zeichen einer möglichen Erholung. Das Management geht nun von makroökonomischen Herausforderungen aus, die länger anhalten und intensiver sein werden, als zunächst angenommen. Für das zweite Quartal 2022 erwartet der Vorstand, dass das Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV), das Umsatzwachstum und das bereinigte EBIT deutlich unterhalb der Analystenschätzungen liegen werden (vom Unternehmen erhobener Median zum 31. Mai 2022: 5,0% GMV-Wachstum, 1,5% Umsatzwachstum und 104 Millionen Euro bereinigtes EBIT). Das zweite Quartal ist profitabel, aber schwächer als erwartet. Da das Unternehmen nicht mehr davon ausgeht, dass sich die Verbraucherstimmung kurzfristig erholen wird, passt es die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an. Der Vorstand erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2022 ein GMV-Wachstum zwischen 3% und 7% auf 14,8 bis 15,3 Milliarden Euro. Es wird erwartet, dass der Umsatz zwischen 0% und 3% auf 10,4 bis 10,7 Milliarden Euro steigen wird, wobei sich das bereinigte EBIT im genannten Zeitraum auf 180-260 Millionen Euro belaufen wird. Investitionen (Capex) von 350-400 Millionen sind geplant. Der bisherige Ausblick der Gesellschaft vom 5. Mai 2022 stellte ein Ergebnis am unteren Ende eines GMV-Wachstums von 16-23%, eines Umsatzwachstums von 12-19%, eines bereinigten EBIT von 430-510 und Investitionen (Capex) von 400-500 Millionen Euro in Aussicht. Mitteilende Person: Dr. Martin Hager, Team Lead Capital Markets Law Kontakt für Investoren und Analysten:

