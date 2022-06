DJ EZB/Villeroy de Galhau: Graduell bedeutet nicht langsam

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau nach den für Juli und September signalisierten Zinserhöhungen ihre Geldpolitik in "geordneter Weise" anpassen. "Wir nennen das auch graduell, aber das bedeutet nicht langsam", sagte der Gouverneur der Banque de France bei einer Konferenz der Deutschen Bundesbank. Die Politik werde datenabhängig sein, wobei die EZB manchmal von "Optionalität" spreche, was man aber auch mit pragmatisch übersetzen könne.

Villeroy de Galhau riet dazu, die Ergebnisse von Inflationsumfragen unter Arbeitsmarktakteuren vorsichtig zu interpretieren. "Es ist nicht klar, ob Gewerkschaften eher auf die aktuelle Inflation oder auf die erwartete Inflation reagieren", sagte er. EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hatte zuvor gesagt, dass seiner Meinung nach Inflationsumfragen in privaten Haushalten und Unternehmen auf eine weniger gute Verankerung der Inflationserwartungen in Deutschland hindeuteten, was ein Risiko für die Preisstabilität sei.

