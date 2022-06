Bloom Energy Montag von Biden's Plänen befeuert, überrascht immer wieder. Erinnern Sie sich noch an Bloom Energy (ISIN:US0937121079) 's Rekordauftrag von SK Group Tochter über 500 MW Elektrolyseur-Volumen zwischen 2022 und 2025? Oder im Juni die Westinghouse-AKW-Kooperation für green hydrogen? Wenig Unternehmen können ihren Einstieg in den europäischen Markt mit einem derart klangvollen Namen feiern wie heute die Bloom Energy. Ferraris Bestreben , bis 2030 CO2-Neutralität in der Fertigung zu erreichen, soll durch den Einsatz von Festoxid-Brennstoffzellen von Bloom mit einem Megawatt Leistung ...

