Die H.U. Group Holdings Inc. und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Fujirebio Holdings, Inc. sowie ADx NeuroSciences NV meldeten heute die Übernahme von ADx NeuroSciences durch Fujirebio zu einem Preis von 40 Millionen Euro. Vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen wird die Transaktion voraussichtlich im Juli 2022 abgeschlossen sein. ADx NeuroSciences wird dadurch zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Fujirebio Europe NV.

Wir begrüßen die Aufnahme von ADx NeuroSciences in die Unternehmensgruppe Fujirebio. Fujirebio wird dadurch in der Lage sein, seine Angebote bei der Bereitstellung von Antikörpern und als Auftragsunternehmen für die Produktentwicklung und -herstellung (CDMO) im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen für unsere Partner weltweit zu erweitern", so Goki Ishikawa, President und CEO von Fujirebio Holdings, Inc. "Fujirebio wird in die Entwicklung von Diagnostik-Kits im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson investieren. Wir freuen uns sehr darauf, mit ADx NeuroSciences zusammenzuarbeiten, um den globalen Markt für Biomarker-Tests im Bereich Neurodegeneration zu erweitern."

"Für uns stellt dies eine einzigartige Gelegenheit dar, die CDMO-basierte offene Plattformstrategie von Fujirebio auf diese Weise vollständig zu integrieren," soKoen Dewaele, CEO von ADx NeuroSciences. "Auch unsere Partner werden von den Synergien profitieren, die zwischen unseren Teams entstehen, sowie von der Geschwindigkeit, mit der wir unsere Antikörper und Assays in der Diagnostikbranche auf verschiedenen Plattformen anbieten können, noch dazu unter dem ausgezeichneten Gütesiegel, für das Fujirebio bekannt ist."

ADx NeuroSciences ist auf die Herstellung maßgeschneiderter Antikörper und die Entwicklung von Assays für Pharma- und In-vitro-Diagnostik-Unternehmen (IVD) spezialisiert. Als Unternehmen von Fujirebio wird ADx NeuroSciences seine bisherigen Partner und Kunden weiterhin bei der Entwicklung diagnostischer Biomarker unterstützen und sein umfassendes Portfolio an modernsten Biomarkern und Antikörpern weiter ausbauen, mit denen neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson festgestellt werden können. Die aktuelle Pipeline des Unternehmens umfasst neben mehreren spezifischen phospho-tau-Antikörpern für Messungen im Plasma auch Biomarker, die auf die Erkennung der synaptischen Degeneration abzielen und die Prognose dieser verheerenden Krankheiten unterstützen.

Fujirebio ist ein vertrauenswürdiger Partner für hochwertige IVD-Testlösungen und ist schon seit langem Wegbereiter für die Diagnostik neurodegenerativer Erkrankungen. Das Unternehmen wird das außergewöhnliche Know-how und das Biomarker-Portfolio von ADx NeuroSciences mit der eigenen soliden Erfahrung bei der Markteinführung hochwertiger IVD-Produkte und mit strategischen CDMO-Partnerschaften kombinieren, die beispiellose Testlösungen für die gesamte Diagnostikbranche bereitstellen. Durch die Übernahme werden zudem beträchtliches zusätzliches Know-how und Fachwissen sowie beträchtliche Ressourcen im Fujirebio Neuro Center of Excellence gebündelt.

Über Fujirebio

Fujirebio ist eine Tochtergesellschaft der an der Börse Tokio (TSE: 4544) gehandelten H.U. Group Holdings Inc., deren Name für "Healthcare For You" steht. Das weltweit führende Unternehmen im Bereich hochwertiger In-vitro-Diagnostik (IVD) wurde 1950 gegründet und verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung bei der Konzeption, Entwicklung, Produktion und weltweiten Vermarktung robuster IVD-Produkte. Die Fujirebio Holdings Inc. hat ihren Sitz in Tokio und unterhält Tochtergesellschaften in Japan, in den USA und in Europa.

Bei Fujirebio handelt es sich um das erste Unternehmen, das bereits vor über 25 Jahren unter dem Dach der Marke Innogenetics CSF-Biomarker entwickelt und vermarktet hat. Fujirebio ist nach wie vor das einzige Unternehmen mit einem derartig umfassenden Portfolio manueller und vollautomatisierter Alzheimer-Assays und geht kontinuierlich Kooperationen mit Organisationen und klinischen Fachleuten aus aller Welt ein, um neue Wege für schnellere, einfachere und umfassendere Diagnosetools für neurodegenerative Erkrankungen zu entwickeln.

Über ADx NeuroSciences

ADx NeuroSciences ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Biomarkern für neurodegenerative Erkrankungen spezialisiert hat. Sein Know-how wird von Pharma- und Diagnostikunternehmen für die Konzeption, Entwicklung, Produktion und weltweite Vermarktung neuartiger Biomarker im Bereich der Alzheimer- und Parkinson-Krankheit geschätzt.

ADx NeuroSciences wurde 2011 gegründet und arbeitet heute mit führenden Pharma- und Diagnostikunternehmen in den USA, in Europa, Japan und China zusammen. Aus diesen Kooperationen entstehen neue Diagnostik-Assays, welche die Entwicklung vielversprechender Medikamente unterstützen, indem sie die Wirkung des Medikaments überwachen oder die Auswahl geeigneter Patienten in einem sehr frühen Stadium der Krankheit ermöglichen. Diese Assays werden bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson eingesetzt und können auf einer Vielzahl von Plattformen für Forschungszwecke bis hin zur Verwendung für die IVD genutzt werden.

