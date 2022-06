Das Arbeiten von überall auf der Welt, besonders aus dem Homeoffice, ist so wichtig wie nie zuvor. Zu diesem Ergebnis kam nun auch eine neue Umfrage. Fast die Hälfte aller Menschen in Deutschland findet, dass sich das Arbeiten mit hybriden Modellen verbessert hat. Corona-positiv und trotzdem mal schnell an den Laptop? Mit einer reinen Office-Politik wäre das vor einiger Zeit noch nicht möglich gewesen. Die Pandemie und der Wandel der Zeit lassen die Menschen, vor allem auch die Unternehmen, umdenken. Sehr zur Zufriedenheit der Arbeitnehmer:innen. Laut

Den vollständigen Artikel lesen ...