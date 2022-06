Enttäuschende Konjunkturdaten lasteten heute an den Aktienmärkten vor allem auf konjunktursensiblen Werten wie Banken und Stahl. Dabei verloren die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank zweistellig, aber auch Thyssenkrupp beschleunigte seinen Abwärtstrend. Gegen den Markttrend konnte dagegen die Aktie von Valneva deutlich zulegen, nachdem sich die Chancen auf eine Zulassung seines Corona-Impfstoffes in der EU stark verbessert haben.Die deutschen Aktien haben am Donnerstag schwach geschlossen. Negative Konjunkturdaten lasteten auf dem Aktiensentiment. Der DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...