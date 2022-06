LeasePlan wurde für den Nachweis bedeutender Fortschritte bei der effektiven, effizienten und sicheren Verwaltung von Daten in großem Maßstab ausgezeichnet

Denodo, das führende Unternehmen im Bereich Datenmanagement, gab heute bekannt, dass der Kunde LeasePlan, der in den Niederlanden ansässig und weltweit tätig ist, zum Gewinner der 2022 European Data Strategy Innovation Awards von IDC in der Kategorie Data Management Excellence gewählt wurde. Die Gewinner wurden am 9. Juni 2022 bei der Preisverleihung im Rahmen des 2022 European Data and Intelligence Summit von IDC in Sintra, Portugal, bekannt gegeben.

Die European Data Strategy Innovation Awards von IDC haben zum Ziel, die europäischen Unternehmen zu ehren, die in diesem Bereich neue Wege einschlagen, und das Bewusstsein dafür zu stärken, "was funktioniert". Neil Ward-Dutton, VP AI, Automation and Analytics in Europa bei IDC, sagte: "Dies ist das dritte Jahr unserer European Data Strategy and Innovation Awards, und wir haben uns sehr über die vielen hochkarätigen Nominierungen aus der gesamten Region gefreut."

IDC erhielt 34 Nominierungen in 3 Wettbewerbskategorien. LeasePlan setzte sich in der Kategorie Data Management Excellence gegen die anderen nominierten Unternehmen durch und erhielt den begehrten Titel. IDC erklärte: "Die Nominierungen in dieser Kategorie wurden von Unternehmen eingereicht, die signifikante Fortschritte bei ihrer Fähigkeit zur effektiven und effizienten Datenverwaltung in großem Maßstab vorweisen konnten. LeasePlan wurde für die Schaffung einer logischen Data Fabric (Datenstruktur) über alle wichtigen Datenquellen hinweg ausgezeichnet, wodurch das Unternehmen neue Anwendungsfälle in den Bereichen Kundenerfahrung und Komfort, wie z. B. Programme zur vorausschauenden Fahrzeugwartung, geschaffen hat."

LeasePlan, eines der weltweit führenden Car-as-a-Service-Unternehmen, verwaltet rund 1,9 Millionen Fahrzeuge in 29 Ländern. Diese Fahrzeuge erzeugen eine große Datenmenge, die integriert und kontextualisiert werden muss, um dem Kunden das Leben zu erleichtern. Das Ergebnis war die zukunftsweisende Datenstrategie von LeasePlan, die eine logische Data Fabric (Datenstruktur) für alle wichtigen Datenquellen moderne, Cloud-basierte und bestehende mit einem einzigen Zugangspunkt vorsieht, der von einem Global Data Hub unterstützt wird. Sumit Arya, Leiter des Bereichs Data and Solution Architecture bei LeasePlan, erklärt: "Die Logical Data Fabric, die auf der Denodo Plattform aufbaut, ist ein entscheidender Bestandteil des Global Data Hub von LeasePlan und bildet eine nahtlose Grundlage für Daten-Selbstverwaltung und erleichtert die transparente Datenmigration. Dadurch waren wir in der Lage, neue geschäftliche Dienstleistungen zu entwickeln und unsere Fahrer bei jedem Schritt ihres Weges optimal zu unterstützen." Die Denodo Platform hat auch die Daten-Governance-Anforderungen des Unternehmens erfüllt und die Cloud-Modernisierung ohne Ausfallzeiten für das BI-Reporting ermöglicht, während ältere Datenbestände in verschiedenen Geschäftsbereichen und Regionen in die Cloud migriert wurden.

"Wir möchten unserem Kunden LeasePlan für seinen Einsatz und die innovative Nutzung der Denodo Platform zur Unterstützung seiner Datenmanagement-Anforderungen und wichtiger Geschäftsinitiativen gratulieren", sagte Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. "Die Denodo Platform bietet ein Abstraktionslayer zur Schaffung eines zentralen, sicheren Zugangspunktes zum gesamten Datenökosystem von LeasePlan. LeasePlan hat darüber hinaus einen zentralen Rahmen für die Datenverwaltung geschaffen, indem das Metadatenmanagement und die Datenkatalogfunktionen der Denodo Platform genutzt werden, um ein höchstmögliches Maß an Selbstverwaltung und Datensicherheit zu gewährleisten. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung von LeasePlan für die Anwendung unserer Plattform, mit der sie eine solche Wirkung erzielt haben."

Bitte twittern: https://ctt.ac/hUnsp

Über LeasePlan

LeasePlan, eines der weltweit führenden Car-as-a-Service-Unternehmen, vollzieht den Wandel von einem analogen zu einem vollständig digitalen Geschäftsmodell. LeasePlan nutzte Denodo und andere Technologien, um eine logische Data Fabric (Datenstruktur) für alle wichtigen Datenquellen moderne, Cloud-basierte und bestehende mit einem einzigen Zugangspunkt zu schaffen. Dadurch wird eine Grundlage für die Selbstverwaltung von Daten geschaffen und die transparente Datenmigration in die Cloud vereinfacht. Der Data-Fabric-Ansatz hat dem Unternehmen insbesondere dabei geholfen, neue Anwendungsfälle in den Bereichen Kundenerfahrung und Komfort zu schaffen, wie z. B. Programme zur vorausschauenden Fahrzeugwartung.

Über Denodo

Denodo ist ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement. Die mehrfach ausgezeichnete Denodo Platform ist die führende Plattform für Datenintegration, -management und -bereitstellung mit einem logischen Ansatz, der Self-Service-BI, Data Science, Hybrid-/Multi-Cloud-Datenintegration und Datenservices für Unternehmen ermöglicht. Mit einem ROI von über 400 und einem Wertzuwachs in Millionenhöhe haben Denodo-Kunden aus Großunternehmen und mittelständischen Betrieben in mehr als 30 Branchen in weniger als 6 Monaten ihre Investition amortisiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.denodo.com oder telefonisch unter +1 877 556 2531 (USA) +44 (0) 20 7869 8053 (Großbritannien) +65 6950 7489 (Singapur).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220623005169/de/

Contacts:

Hotwire PR

Holly Hunter, +44 (0) 20 7608 4638

holly.hunter@hotwireglobal.com