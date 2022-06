Es ist eine Zeit der Extreme an den Börsen. Nahezu täglich lassen sich große Bewegungen feststellen, doch leider geht es dabei nicht immer für die aus Anlegersicht richtige Richtung. Am Mittwoch mussten viele Titel wieder schwere Verluste hinnehmen, welche an der Erholung zu Wochenbeginn nagten und die Stimmung stark belasteten.Valneva (FR0004056851) konnte beispielsweise nicht weiter von der Meldung profitieren, dass Pfizer sich acht Prozent des französischen Wirkstoffentwicklers einverleiben und dafür ein stattliches Sümmchen zahlen wird. Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...