PPG (NYSE:PPG) hat heute angekündigt, dass das Unternehmen den Juli 2022 der Realisierung von mehr als 25 bunten, transformativen Neugestaltungen von Schulen im Rahmen seiner Initiative "New Paint for a New Start" widmen wird. Die Initiative ist Teil von PPGs Programm COLORFUL COMMUNITIES.

Im Rahmen von "New Paint for a New Start" werden PPG-Beschäftigte aus jeder Region ehrenamtlich an der Umgestaltung von Klassenräumen zum Nutzen der jeweiligen Schülerinnen und Schüler vor Ort arbeiten. Bei jedem Projekt sollen mit den Farbprodukten und der Farbexpertise von PPG einladende Räume entstehen, in denen Schüler lernen und wachsen können.

"Im Laufe des Juli schaffen wir mit revitalisierten Räumen Gelegenheiten, Neuanfänge und Neubeginne, um Schüler und Lehrkräfte zu feiern, die Schüler zu motivieren, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie unterstützt werden und ihnen dabei zu helfen, zum Lernen zu bereit sein", sagte Malesia Dunn, Executive Director PPG Foundation und unternehmerische globale soziale Verantwortung. "Während sich Schüler und Lehrkräfte nach den Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie in den letzten beiden Jahren wieder dem persönlichen Lernen zuwenden, haben wir Lernräume gefunden, die auf helle, schöne Weise erneuert werden sollten, und unsere Mitarbeitenden dazu befähigt, diese Projekte durchzuführen."

Für die meisten dieser Transformationsprojekte wird eine einzelne globale Farbpalette genutzt werden, die Farbfachleute von PPG speziell ausgewählt haben, um physische Klassenräume aufzuwerten.

"Bei PPG ist uns klar, dass Farben das Lernen verbessern und Räume gestalten können, in denen sich die Schüler wohlfühlen und ermutigt werden", sagte Kiersten Lent, Leiterin Farbe und Design für Bautenschutzmittel bei PPG. "Wir haben sorgfältig Farben ausgewählt, die zu den Lernzielen für jeden Klassenraum passen und dabei Faktoren wie Alter, Ort und kulturelle Einflüsse der Schüler berücksichtigt. Zur Palette gehören ?Olive Sprig', die Farbe des Jahres 2022 bei PPG, oder auch regionale Farben, die davon inspiriert sind. Damit entsteht eine weiche, flexible Grundlage für jedes Bildungsumfeld."

Zusätzlich zum Streichen der Räume stellen PPG und die PPG Foundation mehreren Schulen im Rahmen von "New Paint for a New Start" Gelder für Materialien für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) bereit. Es wird davon ausgegangen, dass im Laufe des Monats mehr als 1.000 Ehrenamtliche mitwirken werden, und PPG und die PPG Foundation werden fast 1 Million USD in die Neugestaltung von Klassenzimmern und in MINT-Mittel investieren.

"Der Aufbau besserer, intelligenterer Communitys beginnt häufig mit den Schülern", sagte Henrik Bergström, Vice President Bautenschutzmittel bei PPG für Lateinamerika, Europa, den Nahen und Mittleren Osten und Afrika, Australien und Neuseeland und Mitglied der Leitung von "New Paint for a New Start". "Wir wissen, dass viele Schüler auf der ganzen Welt von Bildungsungleichheit betroffen sind. Wenn wir veraltete, baufällige Klassenzimmer sehen, sehen wir unsere Rolle bei der Gestaltung inspirierender Räume, die mit den richtigen Ressourcen ausgestattet sind, damit jede Schülerin und jeder Schüler lernen und erfolgreich sein kann."

Das Ziel des Programms Colorful Communities, der speziellen Initiative von PPG für die Unterstützung von Communitys, ist es, die Gegenden auf der ganzen Welt zu schützen und zu verschönern, in denen PPG aktiv ist. Im Rahmen des Programms Colorful Communities bringen die engagierten Ehrenamtlichen von PPG ihre Zeit und Farbprodukte von PPG ein, um zur Transformation von Gemeinschaftsgütern beizutragen vom Streichen von Klassenräumen über die farbliche Gestaltung einer Geburtsklinik bis hin zur Neugestaltung eines Spielplatzes. Seit 2015 hat PPG im Rahmen von Colorful Communities mehr als 386 Projekte realisiert und damit für mehr als 7,4 Millionen Menschen in 42 Ländern etwas bewegt.

Mit dem weltweiten Engagement von PPG und der PPG Foundation in den Communitys soll weltweit Farbe und Helligkeit in die PPG-Communitys gebracht werden. Wir haben im Jahr 2021 13,3 Millionen USD investiert und damit Hunderte von Organisationen in mehr als 40 Ländern unterstützt. Durch die Investition in Bildungschancen tragen wir zur Ausbildung der qualifizierten Arbeitskräfte von heute bei und entwickeln die Innovatoren von morgen in Bereichen weiter, die mit Beschichtungen und Fertigung zu tun haben. Zudem befähigen wir die Mitarbeitenden von PPG dazu, die Wirkung ihres Engagements auf Anliegen, die ihnen wichtig sind, zu verstärken. Dafür fördern wir die von ihnen beigesteuerte ehrenamtliche Arbeit und ihre Spenden. Erfahren Sie mehr auf communities.ppg.com.

Bei PPG (NYSE: PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Beschichtungen und Materialien zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit beinahe 140 Jahren vertrauen. Mit Engagement und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und suchen in enger Zusammenarbeit den richtigen Weg nach vorn. Wir haben unseren Hauptsitz in Pittsburgh (USA), sind in mehr als 75 Ländern tätig und erzielten im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von 16,8 Milliarden USD. Wir beliefern Kunden in Bereichen wie Bauwesen, Konsumgüter, Industrie, Transportwesen und Aftermarkets. Weitere Informationen finden Sie unter www.ppg.com.

