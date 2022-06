Mary Kay Inc., ein weltweit führender Anbieter von Hautpflegeinnovationen, hat kürzlich die ersten Mary Kay Forschungsstipendien für Hautgesundheit und Hautkrankheiten gesponsert und auf der Jahrestagung der Society for Investigative Dermatology (SID) 2022 die Preisträger bekannt gegeben, die wegweisende, innovative Studien im Bereich Hautgesundheit und Hautkrankheiten durchführen.

"Als seit Jahrzehnten führendes Unternehmen auf dem Gebiet der globalen Kosmetik- und Hautpflegeinnovation setzt sich Mary Kay weiterhin dafür ein, das Leben von Frauen auf der ganzen Welt zu bereichern", sagte Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product and Science bei Mary Kay, auf der Veranstaltung. "Wir haben uns außerdem fest vorgenommen, Produkte von höchster Qualität herzustellen und eine wegweisende hautwissenschaftliche Forschung zu betreiben. Wir wissen, dass Kooperationen von entscheidender Bedeutung für neue Entdeckungen sind. Partnerschaften mit wissenschaftlichen, medizinischen und akademischen Einrichtungen sind von entscheidender Bedeutung deshalb freuen wir uns sehr, diese wissenschaftlichen Stipendien zu vergeben."

Die Forschungsstipendien von Mary Kay für den Bereich Hautgesundheit/Hautkrankheiten wurden auf der letztjährigen Tagung in Zusammenarbeit mit der SID bekannt gegeben. Die Zuschüsse in Höhe von 25.000 Dollar sollten an vier Forscher vergeben werden, die in der Hautforschung unglaubliche Arbeit leisten, um neue Perspektiven und Entwicklungsstrategien zu entdecken. In den Monaten nach der SID-Tagung 2021 erhielt das Unternehmen Bewerbungen von Wissenschaftlern aus dem gesamten Land.

Die vier Preisträger, die letztendlich ausgewählt wurden, waren:

Dr. Allison C. Billi , MD, Ph.D., und Assistenzprofessorin in der Abteilung für Dermatologie an der Universität von Michigan. Das primäre Forschungsziel von Dr. Billi ist es, zu verstehen, "was die Lichtalterung antreibt". Mit dem Stipendium wird die Forschung finanziert, um zielgerichtete Wege zu identifizieren, die helfen, die Auswirkungen der lichtbedingten Hautalterung zu verhindern oder möglicherweise umzukehren.

"Ich gratuliere allen Empfängern der Fördermittel für das Jahr 2022", fügte Dr. Gildea hinzu. "Diese Persönlichkeiten wurden in Zusammenarbeit mit der Society for Investigative Dermatology sorgfältig ausgewählt und wir freuen uns sehr, ihre Forschungsarbeiten unterstützen zu können."

Die auf der SID bekannt gegebenen Förderungen und Zuschüsse stellen lediglich die jüngsten Bemühungen von Mary Kay dar, das langjährige Engagement des Unternehmens für die Förderung der Forschung und Entwicklung im Bereich der Hautgesundheit zu verstärken. Mary Kay hält mehr als 1.600 Patente für Produkte, Technologien und Verpackungsdesigns im globalen Portfolio des Unternehmens.

Über Mary Kay

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traum-Kosmetikunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Als Unternehmen, welches das Unternehmertum fördert, setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung, Networking und Innovation auf ihrem Weg zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu unterstützen. Mary Kay investiert in die Wissenschaft, die hinter dem Thema Beauty steht, und stellt innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von heute für eine nachhaltige Zukunft zu bereichern, und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die sich auf die Förderung herausragender unternehmerischer Leistungen, die Unterstützung der Krebsforschung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung unserer Gemeinden und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen zu folgen, konzentrieren. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf Twitter.

