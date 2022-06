In Kanada ansässiges Biotechnologieunternehmen übernimmt international anerkannte Norm, um seine Umweltleistung zu verbessern

STEMCELL Technologies, Kanadas größtes Biotechnologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es die ISO 14001:2015-Zertifizierung für sein Environmental Management System für seinen kanadischen Geschäftsbereichs in Vancouver (British Columbia) erhalten hat.

Das zertifizierte Environmental Management System von STEMCELL wird das Unternehmen in die Lage versetzen, seine Umweltleistung zu überwachen, zu messen, zu analysieren und zu evaluieren.

"Als globale Bürger verstehen wir bei STEMCELL, dass wir alle eine bedeutende Rolle übernommen haben bei der Bewältigung der Klimaänderungen und im Hinblick auf die Schaffung einer besseren und gesünderen Zukunft für uns alle", so Dr. Allen Eaves, President und CEO von STEMCELL. "Mit dieser ISO 14001-Zertifizierung können die Kunden und Gemeinschaften vollstes Vertrauen besitzen, dass wir unser Geschäft in Übereinstimmung mit den besten Umweltmanagementpraktiken betreiben, wenn wir unsere branchenführenden Produkte und Serviceleistungen für wissenschaftliche Forschungszwecke erstellen und anbieten."

Die ISO 14001-Zertifizierung, die für die Fertigung, den Versand und die Forschung und Entwicklung von STEMCELL sowie die Anlagen an seinem Hauptsitz Gültigkeit besitzt, ist freiwillig und bestätigt die gemeinsame Verantwortung von STEMCELL gegenüber der Umwelt, die mithilfe einer Verbesserung der Verfahren sowohl für die Reduzierung der Abfallprodukte als auch die Begrenzung der Kohlenstoffdioxidemissionen realisiert wird.

Die Evaluierung und Prüfung des Environmental Management System von STEMCELL wurde von der DEKRA unabhängig durchgeführt, einer international anerkannten Behörde, die Umweltmanagementsysteme gemäß ISO 14001 beurteilt.

"Dieses Ergebnis ist lediglich der Anfang", so Dr. Eaves. "Wir werden diese Entwicklung stärken, um sogar noch einen Schritt weiterzugehen und Nachhaltigkeitspraktiken in jeden Aspekt unseres Geschäfts einzubetten und um heute und auch in Zukunft an der Verbesserung unserer Umweltbilanz weiterzuarbeiten."

Weitere Informationen über die International Organization for Standardization (ISO) finden Sie unter www.iso.org.

Über STEMCELL Technologies

STEMCELL Technologies unterstützt die Lifescience-Forschung durch mehr als 2.500 spezialisierte Reagenzien, Tools und Serviceleistungen. STEMCELL stellt hochwertige Zellkulturmedien, Zellisolationsprodukte, medizinische Geräte, Zubehörprodukte, Bildungsressourcen und Vertrags-Assay-Serviceleistungen zur Verfügung, die von Wissenschaftlern in der Stammzellmedizin, der Immunologie, der regenerativen und Krebsmedizin und der zellulären Therapieforschung rund um den Globus verwendet werden.

Für weitere Informationen oder um ein Interview zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Kim Nelson, Director, Communications and Corporate Social Responsibility, STEMCELL Technologies: public.relations@stemcell.com

