VOOPOO, eine weltweit führende Marke für elektronische Verdampfer, hat am 23. Juni einen siebentägigen Countdown auf ihrer offiziellen Website gestartet. Der Countdown bezieht sich auf die Markteinführung eines neuen Produkts unter dem Motto "More than Infinity", die am 29. Juni um 22:00 Uhr (GMT+8) stattfindet. Bei der erstmaligen Einführung neuer VOOPOO Produkte in diesem Jahr dürfen sich Verbraucher erneut auf Spektakuläres freuen.

MORE THAN INFINITY NEW PRODUCT LAUNCH BY VOOPOO (Graphic: Business Wire)

Welche Geschichten werden in dieser Show zum 8.Jubiläum erzählt?

Das Event dient nicht nur der Markteinführung neuer Produkte, sondern feiert auch das 8-jährige Bestehenvon VOOPOO. Seit seiner Gründung hat sich VOOPOO den Ruf erworben, eine Vielzahl revolutionärer Produkte zu entwickeln. VOOPOO hat die Entwicklung der Branche vorangetrieben und dabei Jahr für Jahr Marktanteile hinzugewonnen. Im Bereich der Open Pod-Systeme ist VOOPOO zur absoluten Topmarke geworden. VOOPOO hat außerdem in jüngster Zeit zahlreiche Vapoouround 2022 Awards gewonnen, die als die Oscars der Zerstäubungsindustrie bekannt sind, und wurde von der Industrie und den Nutzern gleichermaßen hoch gelobt. Mit Sicherheit wird VOOPOO bei diesem 8.Jubiläum einige Hintergrund-Stories zur Marke enthüllen.

Besteht eine enge Beziehung zwischen dem Unendlichkeitssymbol und der Marke VOOPOO?

Alle auf der offiziellen Website und den sozialen Plattformen veröffentlichten Poster verwenden das Unendlichkeitssymbol als wichtigstes visuelles Element der Markteinführung. VOOPOO hat in jüngster Zeit eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen auf der ganzen Welt ins Leben gerufen, sei es die "Spark Your Life Infinite Challenge" auf TikTok oder die von Graffiti-Künstlern in Großbritannien und in Indonesien organisierten Popup-Events, die alle eng mit dem Unendlichkeitssymbol verbunden waren. Es ist jetzt klar, dass diese Aktionen zur Einstimmung auf die Markteinführung veranstaltet wurden. Dieses Event steht unter dem Motto "More than Infinity" und unterstreicht, dass das Unendlichkeitssymbol offensichtlich zum kultigen Wahrzeichen der Marke VOOPOO wird. Für welchen Markengeist das Unendlichkeitssymbol steht, wird erst bei der Markteinführung enthüllt.

Welche revolutionären Durchbrüche versprechen die neuen Produkte bei der Markteinführung?

Ein weiteres Highlight der Markteinführung sind die neuen Produkte, die VOOPOO dieses Mal vorstellen wird. Nach dem auf der offiziellen Website veröffentlichten Inhalt zu urteilen, ist der Gesamtstil von KEY VISION sehr technologisch-avantgardistisch, und es werden mehrere Produkte gleichzeitig eingeführt. Für VOOPOO, bekannt für seine innovativen Lösungen, können die neuen Produkte zu diesem Zeitpunkt zudem einen erheblichen Durchbruch in Design und Technologie bedeuten. Der Sprecher von VOOPOO erklärte, dass die Markteinführung auf dem offiziellen YouTube-Kanal am 29. Juni um 22:00 Uhr(GMT+8)startet. Zu diesem Zeitpunkt werden die weltweiten Vape-Fans und Branchenbeobachter Zeuge und Teilnehmer dieses von VOOPOO kredenzten Festes sein.

Über VOOPOO

VOOPOO ist eine führende Marke für Open Pod-Systeme und hat einen rasanten Aufstieg aufgrund der DRAG-Produkte erlebt, die in kurzer Zeit weltweit großen Anklang gefunden haben. VOOPOO konzentriert sich auf den Aufbau von zwei zentralen Technologieplattformen [Chipsätze] und [Verdampfer]. VOOPOO hat GENE.AI, GENE.TT und andere kreative Chips entwickelt. Darüber hinaus hat VOOPOO drei unabhängige Verdampferplattformen (TPP, PNP und ITO) entwickelt, die sich an unterschiedliche Nutzer richten. VOOPOO bietet vier Hauptproduktreihen an: ARGUS, DRAG, VINCI und die V-Serie (Doric). VOOPOO will auch in Zukunft weitere nationale Märkte mit dem Ziel erschließen, eine der einflussreichsten globalen Marken aufzubauen.

