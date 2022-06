Aktie ist sehr günstig und kann je nach Marktlage noch etwas fallen. P & F Chart sieht gut aus! Kursziel 2,50 CAD.

Quelle: Cypress Development

Unternehmensbeschreibung:

Cypress Development ist ein in Kanada ansässiges Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Aushängeschild des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada, USA, das sich über 5.500 Acres zwischen Reno und Las Vegas erstreckt und eine große Lithium-Ton-Lagerstätte beherbergt. Das Projekt liegt außerdem östlich der Silver-Peak-Mine von Albemarle - Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb, der seit 1966 kontinuierlich in Betrieb ist.

Quelle: Cypress Development

Fakten, Zahlen, Ziele:

Cypress Development möchte das Projekt in Richtung Produktion von hochreinem und kostengünstigem Lithiumhydroxid weiterentwickeln, das für den Einsatz in Batterien der ersten Generation geeignet ist. Das Projekt verfügt bereits über eine angezeigte Ressource von 6,3 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) und eine wahrscheinliche Reserve von 1,28 Millionen Tonnen. Clayton Valley war auch Gegenstand einer Vormachbarkeitsstudie im Jahr 2020, die einen Nettogegenwartswert (NPV) von 1,03 Milliarden US$ und einen internen Zinsfuß (IRR) von 25,8 % ergab, basierend auf einem LCE-Preis von 9.500 $ pro Tonne.

Quelle: Cypress Development

Die Lebensdauer der Mine wurde mit über 40 Jahren bei 15.000 Tonnen pro Tag angesetzt, während die Kapitalkosten des Projekts auf 493 Millionen US$ über zwei Jahre geschätzt wurden. Cypress hat nun mit einer Machbarkeitsstudie für das Projekt begonnen und den renommierten Ingenieurriesen Wood PLC als Hauptautor benannt. Das Unternehmen führt auch wichtige Tests in seiner Pilotanlage in Amargosa Valley, Nevada, durch und hat seinen Mietvertrag für die Anlage bereits bis 2025 verlängert.

Quelle: Cypress Development

Zukunftsfazit:

Bis Ende des Jahres wird die Machbarkeitsstudie erwartet, was bedeutet, dass das Projekt innerhalb von zwei Jahren produktionsreif sein könnte. Viele weitere Informationen für die Machbarkeitsstudie wird Cypress zudem von dem besser als erwartet gelaufenen Bohrprogramm von "Clayton Valley' erhalten. Von entscheidender Bedeutung ist, dass sich das Unternehmen auch die Wasserrechte für sein Projekt gesichert hat. Im Clayton Valley ist dies eine Seltenheit. Der Lithium Developer hat sich außerdem für die Lithiumgewinnung mittels Salzsäurelaugung statt Schwefelsäurelaugung entschieden, um die Umweltauswirkungen zu verringern. Damit unterscheidet sich Cypress von anderen in Nevada ansässigen Lithiumbergbauunternehmen, die auf Schwefelsäurelaugung setzen. Cypress besitzt zurzeit über 22 Millionen US$ an liquiden Mitteln und kann über zusätzliche 18 Millionen US$ aus einer Bought Deal Finanzierung verfügen.

Chartausblick, Haus -und Broker-Meinung:

Unter Verwendung der Produktionszahlen aus der Vormachbarkeitsstudie ergibt sich für das Projekt ein Kapitalwert von knapp über 1 Milliarde US$. Mit einem aktuellen Marktwert von 120 Millionen US$ hat Cypress weniger als 10 % des NPV des Projekts eingepreist. Damit ist das Unternehmen im Verhältnis zu seiner Größe, die, wiederum unter Verwendung der PFS-Schätzungen, die Produktion von 2,4 Millionen Elektrofahrzeugen pro Jahr ermöglichen würde, unglaublich günstig.

Der Chart sieht vielversprechend aus. Kommt es an den Märkten zu einem weiteren Rutsch sollte der Bereich um 0,75 CAD halten. Dann sollte man spätestens über Käufe nachdenken. ein erstes Kursziel sehen wir bei 2.50 CAD.

Angesichts von Lage, Größe, Kosten und Gewinnungsraten erwarten wir ein großes Interesse von strategischen Investoren. Cypress Development könnte bereits im Jahr 2025 mit der Produktion seines Lithiumprojekts Clayton Valley beginnen

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: CA2327492005