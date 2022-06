Bank Cler AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Sarah Braun leitet den neuen Geschäftsbereich Marktmanagement



24.06.2022 / 07:01 CET/CEST

Der Verwaltungsrat hat Sarah Braun zum neuen Mitglied der Geschäftsleitung gewählt. Damit ist die Geschäftsleitung der Bank Cler wieder komplett. Sarah Braun wird ab 1. Juli 2022 den neu geschaffenen Bereich Marktmanagement leiten, welcher Leistungen für den Vertrieb erbringen wird. Mit einer stark auf den Vertrieb ausgerichteten Geschäftsleitungskompetenz unterstreicht die Bank Cler die hohe Bedeutung von Kundenfokus und Kundennähe in ihrer Positionierung. Per 1. Juli 2022 übernimmt Sarah Braun die Führung des neuen Geschäftsbereichs Marktmanagement der Bank Cler und wird Mitglied der dreiköpfigen Geschäftsleitung. Sarah Braun hat 2016 in der Unternehmensentwicklung der Bank begonnen und 2017 die Neupositionierung der Bank Cler begleitet. Seit 2019 leitet sie die Vertriebssteuerung und hat unter der Führung von Samuel Meyer entscheidend zur erfolgreichen Neuausrichtung des Vertriebs beigetragen. Der neue Bereich Marktmanagement besteht aus den Abteilungen Marketing & Sales, Zak Digital Banking sowie Business Development & Risk. Das Marktmanagement verantwortet diverse Schnittstellen zu Konzernfunktionen sowie die Vertriebsausbildung für den Konzern. Die Hauptaufgabe liegt in der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells als Bank mit physischer und digitaler Kompetenz, der Erhöhung der Markenbekanntheit und der Transformation im Rahmen der Strategie 2022+. Samuel Meyer freut sich, dass mit Sarah Braun eine interne Nachfolge gefunden wurde. «In den letzten zweieinhalb Jahren habe ich gemeinsam mit Sarah den Vertrieb neu ausgerichtet und wichtige Massnahmen zur Stärkung des Kundenfokus umgesetzt. Ihre fachlichen sowie menschlichen Fähigkeiten sowie die Freude, mit welcher sie die Entwicklung der Bank Cler vorantreibt, sind ideale Voraussetzungen für unser geplantes Wachstum.» Nähere Informationen zu Sarah Braun befinden sich im beiliegenden Kurzportrait. Weitere Auskünfte erteilt:

