Die Aktie von Shell ist zuletzt erneut unter Druck geraten - und das Marktumfeld bleibt schwierig. So sind die Ölpreise am Donnerstag wegen Konjunktursorgen erneut gefallen. Zuletzt kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 111,18 US-Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für WTI fiel um 85 Cent auf 105,35 Dollar. Die Preise rangieren in der Nähe ihrer tiefsten Stände seit gut einem Monat. Belastet werden die Erdölpreise zunehmend durch die Furcht vor einer wirtschaftlichen Talfahrt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...