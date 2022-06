Endlich ist es soweit: vom 27. bis 30. Juli 2022 findet auf dem Gelände des Hotels Upstalsboom Wyk auf Föhr das Südstrand OpenAir bereits zum vierten Mal in Folge statt. Ein absoluter Ohrenschmaus bietet sich den Besuchern an allen vier Tagen. Musikgrößen wie Kamrad, Glasperlenspiel, Culcha Candela, Max Mutzke sowie Stefanie Heinzmann & The Tiny ...

Den vollständigen Artikel lesen ...