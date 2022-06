Zum Tag des Bürohundes am 24. Juni verraten wir euch, weshalb ihr einen vierbeinigen Kollegen braucht, der besten Fall einfach faul in der Ecke liegt. Warum ein Hund im Büro manchmal der beste Kollege ist. Immer mehr deutsche Büros kommen auf den Hund und lassen Mitarbeitende nach Absprache ihre Vierbeiner mitbringen. Gerade im Kontext der Veränderungen nach der Corona-Zeit und angesichts der New-Work-Bewegung wird in immer mehr Unternehmen darüber diskutiert, in welcher Konstellation Mitarbeitende den Hund mitbringen können. Denn genauer betrachtet, gibt es sogar einige gute Argumente, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...