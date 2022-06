Der Datenservice-Anbieter Nr. 1 in Südkorea INFINIQ hat auf der vom 21. bis 23. Juni in Stuttgart, Deutschland, stattfindenden ADAS Autonomous Vehicle Technology Expo seine neueste All-in-one-Datenserviceplattform für KI "INFINIQ DataStudio" präsentiert.

DataStudio wurde auf Grundlage des DataOps-Framework entwickelt, um das Recyceln und die Wiederverwendung von Daten und damit die Organisation und Verwaltung mehrerer Projekte von einer einzigen Plattform aus zu ermöglichen. Sie bietet ein vollständiges Management- und Governancesystem für den gesamten Lebenszyklus der Datenverarbeitung, einschließlich Erfassung, Bereinigung, Kommentierung und Überprüfung von Daten, und sorgt so für Zeit- und Kosteneinsparungen für die Kunden.

Angesichts des Fortschritts der autonomen Fahrtechnologie werden größere Datenmengen von verschiedenen Speicherorten mit unterschiedlichen Arten von Edge-Fällen gebraucht, um das Wahrnehmungsniveau von KI weiter zu verbessern. An diesem Punkt ist Skalierbarkeit zu einer großen Herausforderung für die Entwickler autonomer Fahrzeuge geworden.

Die Erfassung und Verarbeitung von Ausgangsdaten im Petabyte-Maßstab erfordern bezüglich Arbeitskräften sowie finanziell enorme Ressourcen.

INFINIQ hat auf der Messe auch seine Sensor Fusion-Technologie vorgestellt. Die mit Multisensoren wie Lidar, Kamera und Radar erfassten Daten müssen miteinander synchronisiert werden, um einen aussagekräftigen Datensatz zur Schulung und Verbesserung der Wahrnehmung eines autonomen Fahrzeugs zu erstellen. INFINIQ ist einer der Marktführer, die Multisensoren kalibrieren sowie 2D/3D-Daten für große Mengen von Ausgangsdaten synchronisieren, kartieren und kommentieren kann.

Die ADAS Autonomous Vehicle Technology Expo ist die einflussreichste Drehscheibe Europas für Innovationen, Forschung und Entwicklung im Automobilbereich. Über 120 Unternehmen der Automobilbranche aus der ganzen Welt sind in die Messe Stuttgart gekommen, um die neuesten Innovationen zu erleben. International tätige Unternehmen haben Interesse an der DataStudio-Plattform von INFINIQ bekundet und über Partnerschaften für Projekte im Bereich autonomes Fahren gesprochen.

Über INFINIQ

INFINIQ ist eines der führenden Unternehmen Südkoreas, die KI-Datenservices anbieten. Seit INFINIQ im Jahr 2016 begonnen hat, KI-Datenservices anzubieten, hat das Unternehmen mit global tätigen OEM- und Tier-1-Unternehmen zusammengearbeitet, die bei der Bereitstellung hochwertigster Datensätze für die KI-Entwicklung führend sind. Kürzlich wurde das Unternehmen vom Ministerium für Wissenschaft und IKT Südkoreas zum "Global ICT Future Unicorn Company" ("Globales zukünftiges Einhorn-Unternehmen für IKT") erklärt.

