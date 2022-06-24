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PR Newswire
24.06.2022 | 08:04
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, June 23

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Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.726600 USDIE00BJXRZJ4023 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.306400 USDIE00BJXRZ273
23 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.206500 USDIE00BLRPQH31
23 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.806900 USDIE00BLRPQJ54

23 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.927800 USDIE00BLRPRR04

23 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.067100 USDIE00BLRPRQ96

23 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.154400 USDIE000HJV1VH3

23 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.045000 USDIE000QRNAC66

23 JUNE 2022
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