Feldkirchen (ots) -Nach einer zweijährigen Pause präsentiert der Sanitätsdienst der Bundeswehr vom 21. bis zum 30. Juni 2022 in der Gäuboden-Kaserne in Feldkirchen bei Straubing wieder seine Leistungsfähigkeit.Der Sanitätsdienst der Bundeswehr ist für die medizinische Versorgung der Soldatinnen und Soldaten verantwortlich. Dies gilt für alle Einsatzoptionen, von der Landes- und Bündnisverteidigung bis zu Einsätzen und Missionen. Dabei gilt es, eine Rettungskette so zu organisieren, dass in jedem Einsatz, unabhängig vom Einsatzort, Verwundete im Behandlungsergebnis so versorgt werden, dass dies dem fachlichen Standard in Deutschland entspricht.Der Sanitätsdienst der Bundeswehr verfügt über ein Verbundsystem von Sanitätseinrichtungen mit aufsteigender Leistungsfähigkeit und fachärztlicher Kompetenz sowie einer land- und luftgestützten Verwundetentransportorganisation.Das Leistungsspektrum des Sanitätsdienstes wird dieses Jahr während der Übung anhand der Darstellung der Rettungskette gezeigt.Die Informationslehrübung dient der Ausbildung des Führungsnachwuchses der Bundeswehr sowie der Information von Offizieren ausländischer Streitkräfte.Wir laden Sie ein, sich am 30. Juni 2022 selbst ein Bild von der Informationslehrübung Sanitätsdienst 2022 zu machen.Hinweis für die MedienInteressierte Medienvertretende werden gebeten, sich mit beiliegendemAkkreditierungsformular bis, 28. Juni 2022, 12:00 Uhr unter u.a. Email-Adresse anzumelden.Kontakt: Oberstleutnant Matthias FrankFestnetz: +49 (0) 261 896 - 13300Fax: +49 (0) 261 896 - 13199Email: pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgTreffpunkt am 30. Juni 2022 bis 08:40 Uhr Gäuboden-Kaserne:Ort: Sanitätslehrregiment "Niederbayern"Gäuboden-KaserneMitterharthausen 5594351 FeldkirchenPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der BundeswehrTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5256373