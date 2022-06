Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern den nächsten deutlichen Rücksetzer erlebt. Der DAX begann den Tag stabil, rutschte dann aber schnell ab. Kurzzeitig erholte er sich wieder. Am Nachmittag setzten erneut Verkäufe ein und der DAX schloss bei 12.912 Punkten. Marktidee: Deutsche Börse Bei der Deutschen Börse laufen die Geschäfte sehr gut. Erst im April hob der Börsenbetreiber die Prognose für das Gesamtjahr an. Die Aktie war in den vergangenen Monaten trotzdem unter Druck geraten. Zuletzt zeigte die Tendenz wieder nach oben, der Kurs eroberte die 200-Tage-Linie zurück. Aus technischer Sicht rücken zunächst zwei Zielzonen in den Fokus. Damit sich der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt, muss das Papier aber noch einen weiteren Widerstand knacken. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf