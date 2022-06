The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2022ISIN NameSE0017911233 TRANSFERATOR AB ASE0017858962 PAYNOVA AB EM. 05/22 O.N.SE0017911241 TRANSFERATOR AB BDE000HLB3SL8 LB.HESS.THR.CARRARA06T/18CH0113982562 ZUERCHER KT.BK 10-22FR0010772582 PARIS 09-22 MTNDE000A1MLQ30 AAREAL BANK MTN.HPF.S.149XS0436059843 B.A.T. INTL FIN. 09/22MTNUS68323ABK97 ONTARIO PROV. 12/22XS1047444358 DT.BK.LON 14/29 MTNAT0000A1PV00 ERSTE GP BNK 16-22MTN1541CH0031442731 BASLER KT.BK 07-22CH0284400410 CLIENTIS 15-22XS1633784183 XLIT 17/47 FLRUS98420EAC93 XLIT LTD. 2025XS2193960668 BCO SABADELL 20/23 FLR