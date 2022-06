The following instruments on XETRA do have their first trading 24.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.06.2022Aktien1 CNE100003FF7 Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.2 SE0018014151 XANO Industri AB3 AU0000030645 Charter Hall Social Infrastructure REIT4 AU000000RFF5 Rural Funds Group5 CA68828E8099 Osisko Development Corp.6 US97727L3096 WISeKey International Holding Ltd. ADRAnleihen1 XS2471859251 Arada Sukuk Ltd.2 CH1191066278 Central American Bank for Economic Integration3 XS2493830827 Clydesdale Bank PLC4 XS2484201467 Equitable Bank5 US30040WAR97 Eversource Energy6 US87612KAA07 Targa Resources Corp.7 US87612KAC62 Targa Resources Corp.8 US30040WAS70 Eversource Energy9 BE0974423569 KBC Groep N.V.10 DE000HLB7390 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB7382 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB74D4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB74C6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB74P8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale