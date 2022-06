Bei der Altria-Aktie (WKN: 200417) hat sich zur Mitte der Woche ein Crash ereignet. Die Anteilsscheine des US-amerikanischen Tabakkonzerns verloren am Mittwoch in Euro ca. 8,5 % ihres Wertes. Mit einem Aktienkurs von unter 40 Euro sind die bisherigen Hochs ein wenig in die Ferne gerückt. Wobei die Altria-Aktie als ein Value-Vertreter der Tabakbranche im bisherigen Jahr 2022 eigentlich recht solide performte. Aber es gibt einen Grund, weshalb die Anteilsscheine so stark eingeknickt sind: Weitere ...

