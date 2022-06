In Zeiten der Inflation auf Megatrends setzen? Grundsätzlich sehe ich es in vielen Fällen so wie Cathie Wood: Wenn die Wachstumsraten mittel- bis langfristig höher sind als die Teuerungsraten, so steht die Chance auf eine gute Rendite nicht schlecht. Wobei mehr dazu zählt, unter anderem die Aussicht auf Profitabilität oder ein Quäntchen Pricing-Power. Unter diesen Gesichtspunkten gibt es gewisse Megatrends, bei denen ich in Zeiten der Inflation sagen würde: Finger weg! Hier sind jedenfalls zwei, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...