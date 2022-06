Erlebst du gerade deinen ersten Aktien-Crash und siehst zu, wie dein Depotwert kleiner und kleiner wird? Du bist nicht allein. 2020 und 2021 sind unterm Strich über zwei Millionen Deutsche zu Aktionären und ETF-Investoren geworden. Sie alle stecken in der gleichen Misere. Wir Fools investieren im Schnitt schon ein paar Jahre länger. Und doch geht ein Bärenmarkt an keinem von uns völlig spurlos vorüber. Für dich als frischen Investor kommt es gerade jetzt im Crash darauf an, keine Fehler zu machen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...