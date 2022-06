Nach der gescheiterten Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt im Wochenverlauf dürfte der DAX -1,76% am Freitag einen neuen Versuch wagen. Unterstützung kommt aus Übersee. In den USA hatten die Börsen am Vorabend nach einer Berg- und Talfahrt im Plus und nahe ihrer Tageshochs geschlossen und auch in Asien haben die Börsen aktuell einen Erholungskurs eingeschlagen. Der deutsche Leitindex wurde am ...

