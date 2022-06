HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von Vinci bei einem Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Bau- und Infrastrukturkonzern sei gegen das inflationäre Wirtschaftsumfeld vergleichsweise gut abgesichert, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein recht hoher Gewinnanteil profitiere von steigenden Preisen, und ein großer Rest von robusten Margen. Im Flughafengeschäft, das er vorsichtig einplant, hält er eine positive Überraschung für möglich./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2022 / 16:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486

VINCI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de