Die wichtigsten Nachrichten des Tages in der schnellen Übersicht. Heute mit Deutsche Bank, Lufthansa und Netflix. DEUTSCHLAND/GAS - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck befürchtet angesichts der drohenden Gastnotlage einen Domino-Effekt hin zu einer schweren Rezession. "Das Risiko, dass Energieversorger möglicherweise in eine ökonomische Lage kommen, wo sie nicht mehr Geld am Markt aufnehmen können, um Gas einzukaufen" sei hoch, sagte Habeck in ...

