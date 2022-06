DJ Zurich verkauft deutsche Lebensversicherungs-Altbestände an Viridium

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherer Zurich trennt sich von seinem Altbestand an traditionellen Lebensversicherungspolicen in Deutschland. Wie der Schweizer Konzern mitteilte, verkauft er das Portfolio an das auf das Management von Lebensversicherungsbeständen spezialisierte Unternehmen Viridium. Zurich verringert mit dem Deal seine Kapitalintensität sowie sein Zinsrisiko und stärkt somit seine Kapitalquote.

Mit dem Verkauf überträgt Zurich Nettorückstellungen in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar an Viridium. Diese beziehen sich nach Konzernangaben vor allem auf Renten- und Kapitallebensversicherungen, die vor mehr als fünf Jahren abgeschlossen wurden. Die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Kunden und Vertriebspartnern bleiben unverändert, so Zurich weiter.

Die nach dem Schweizer Solvenztest ermittelte Solvabilitätsquote werde sich nach Abschluss der Transaktion um rund 8 Prozentpunkte erhöhen.

June 24, 2022 02:45 ET (06:45 GMT)

