DJ PTA-News: GIEAG Immobilien AG: Rekordjahr für GIEAG Immobilien AG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta006/24.06.2022/08:46) - * Geschäftsjahr 2021 mit Rekordjahresüberschuss von 29,8 Millionen Euro (2021: 15,9 Millionen Euro) * Spitzenwert in der Unternehmensgeschichte: 138,8 Millionen Euro Konzernumsatz (2020: 82 Millionen Euro) * Dividendenausschüttung in Höhe von 4,185 Millionen Euro vorgenommen

München, 24.06.2022 - Der bundesweit tätige Projektentwickler GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat das Geschäftsjahr 2021 sehr erfolgreich abgeschlossen. Der Konzernumsatz erzielte mit 138,8 Millionen Euro einen Spitzenwert in der Unternehmensgeschichte (2020: 82 Millionen Euro). Der Konzernüberschuss verzeichnete mit 29,8 Millionen Euro (2021: 15,9 Millionen Euro) ebenfalls einen neuen Höchststand. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde eine Dividende in Höhe von einem Euro pro Aktie beschlossen. Insgesamt werden somit 4.185.350 Euro ausgeschüttet.

"Bei Projektentwicklungen, bei Vermietungsaktivitäten sowie bei An- und Verkäufen war die GIEAG im vergangenen Jahr sehr erfolgreich", erklärt Philipp Pferschy, Vorstand der GIEAG Immobilien AG. Direkt zu Jahresbeginn konnten in der Stuttgarter Büroimmobilie "MAYOFFICE" 1.500 Quadratmeter vermietet werden. Im "MAYOFFICE" sind damit mehr als 80 Prozent der Bürofläche langfristig vermietet. Im nahe gelegenen "GERLINGEN WORK" wurden 1.200 Quadratmeter an ein renommiertes Unternehmen aus dem Fitnessbereich vermietet. Das "MAYOFFICE" wurde zudem mit dem LEED-Gold-Zertifikat ausgezeichnet.

"Die GIEAG legt ihren Schwerpunkt auf die Realisation von modernen, nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Immobilien und Quartiersentwicklungen", so Pferschy. So konnte in Oberhaching bei München ein neues Projekt gesichert werden. Dort soll ein Green Building mit mehr als 15.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche erstellt werden. "Das Ziel ist hier die maximale Schonung natürlicher Ressourcen. Dies erfolgt nicht nur durch eine möglichst CO2-reduzierte Herstellung des Gebäudes, sondern auch im Betrieb durch den Einsatz von Photovoltaik und Geothermie", erläutert Pferschy.

Neben weiteren Vermietungserfolgen ist der Aufstellungsbeschluss der Gemeinde Ottobrunn für einen neuen Bebauungsplan für das Projekt am Finsinger Feld ein wichtiger Meilenstein für GIEAG. Im Zuge des Projekts entwickelt GIEAG einen Büro- und Technologiecampus am Standort Ottobrunn. Das fortschrittliche und nachhaltige Gewerbequartier soll bis zu 190.000 Quadratmeter Fläche umfassen.

In der ordentlichen Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch wurde Herr Prof. Christoph Ehrhardt als neuer Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt. Er übernimmt die Position von Dr. Oscar Kienzle, der wie geplant am 10.02.2022 nach zehn Jahren altersbedingt ausgeschieden ist.

Den Geschäftsbericht der GIEAG für 2021 können Sie hier ( https://drive.google.com/file/d/ 1ruu2etlEQYs--mbkfjziG83hT_A_jgcH/view?usp=sharing )finden.

Über die GIEAG Immobilien AG: GIEAG ist eine familiengeführte Münchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Münchner Börse sowie der Frankfurter Börse und im Xetra gehandelt. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche Entwicklung und Bestandshaltung bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. Das GIEAG Experten-Team ist dabei ein Garant für innovative und zukunftsweisende Konzepte.

So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 21 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten mit Flächen von bis zu 145.000 Quadratmetern bei einer Einzelinvestitions- summe von 15 bis 150 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Transaktionssicherheit, Beharrlichkeit und Schnelligkeit sind für die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung.

(Ende)

Aussender: GIEAG Immobilien AG Adresse: Oettingenstraße 35, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Pferschy Tel.: +49 89 290516-0 E-Mail: ir@gieag.de Website: www.gieag.de

ISIN(s): DE0005492276 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1656053167209 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2022 02:46 ET (06:46 GMT)