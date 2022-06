Da sich die Wirtschaftsperspektiven zuletzt eingetrübt haben, erwartet der Online-Modehändler eine längere Nachfrageflaute. Als Folge davon strich man nun die Jahresziele zusammen: 2022 rechnet ZALANDO jetzt im besten Fall nur noch mit einem kleinen Umsatzwachstum. Für das Bruttowarenvolumen erwartet das Management 2022 ein Plus von 3 bis 7 % auf 14,8 bis 15,3 Mrd. Euro, während man bis dato ein Wachstum von bis zu 23 % angestrebt hatte. Der Umsatz dürfte vor diesem Hintergrund nur noch im besten Fall um 3 % auf 10,7 Mrd. Euro steigen, allerdings könnte der Erlös auch bei 10,4 Mrd. Euro stagnieren, nachdem ZALANDO Anfang Mai noch von einem Wachstum um bis zu 19 % ausgegangen war. Trübe Aussichten... Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.



Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll 2022 jetzt bei 180 bis 260 Millionen Euro liegen, nach bislang angepeilten 430 bis 510 Millionen Euro. Und das, obwohl das Unternehmen die Investitionen nun deutlich senken will im Vergleich zur ursprünglichen Planung





