Mainz (ots) -Der YouTube-Kanal "Scobel" mit 3sat-Moderator Gert Scobel wurde am Donnerstagabend, 23. Juni 2022, mit dem Publikumspreis beim Grimme Online Award ausgezeichnet."Großartig der Preis. Danke ans Publikum für eure grandiose Unterstützung!" freut sich Host Gert Scobel. "Es klingt vielleicht pathetisch, ist aber die reine Wahrheit: Wir machen das für Euch! Und das Schönste daran ist, dass es bei euch ankommt und ihr die Arbeit schätzt!"All das passiere ausgerechnet in einem Google-Universum, dessen erstes Ziel Profit ist, so Scobel weiter. Auf dem Kanal geschehe das genaue Gegenteil: "Wir wollen aufklären, wollen unser Zusammenleben verbessern, bilden, das Gemeinwohl fördern - und realisieren damit ein vollanaloges Old-School-Ideal der Philosophie."Am 17. Oktober 2019 ging Gert Scobels YouTube-Kanal (Kanalverantwortliche: Stephanie Keppler, ZDF/3sat) an den Start. Inhaltlich ist der Kanal ähnlich ausgerichtet wie die wöchentliche Gesprächssendung "scobel" in 3sat - immer donnerstags ab 21.00 Uhr im Rahmen von "WissenHoch2" -, bietet aber eine stärker philosophische Perspektive. Unter www.youtube.com/Scobel gibt es jeden Donnerstag ein neues Video zu einem Thema aus Wissenschaft, Philosophie, Ethik, Kultur oder Gesellschaft - von Achtsamkeit und Meditation bis zu Corona, von Framing über Hegel, Kant und KI bis zum Krieg in der Ukraine.Mittlerweile hat der Kanal fast 120.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Meistgesehenes der mittlerweile über 125 Videos ist "Was Corona über unsere Gesellschaft verrät", das seit dem Upload am 17. März 2020 über 250.000-mal aufgerufen wurde. Das Video zum Krieg in der Ukraine "Wie Putin uns manipuliert - Tyrannei erklärt", vom 7. April 2022, wurde bis jetzt über 190.000-mal angesehen.In den kommenden Wochen beschäftigt sich Gert Scobel in seinem YouTube-Kanal unter anderem mit Kreativität und Meditation (30. Juni 2022) sowie dem buddhistischen Philosophen Nagarjuna und dessen Lehre (7. und 28. Juli 2022).