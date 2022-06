Gestern überraschten die Analysten von Bank Of America (BoA) mit einer drastischen Kurszielsenkung für Netflix, von 240 auf 196 Dollar. Die Aktie beendete den Handel trotzdem mit einem Plus von 1,58 Prozent. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass viele Risiken bereits in den aktuellen Kurs des Streaming-Anbieters eingepreist sind.Der BoA-Analyst Nat Schindler begründete seine Kurszielsenkung mit einer möglichen Rezession. Seiner Meinung nach würde diese die Preismacht von Netflix weiter reduzieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...