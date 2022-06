Hamburg/Münster/Köln (ots) -Erstmals laden HYGGE und die Agentur PRACHTSTERN, Initiatoren des "Garden & Home Blog Award", zum KREATIVZEIT FESTIVAL ein. Am 3. und 4. September dreht sich in der Halle Tor 2 in Köln alles um DIY-Inspiration, Spaß und kreatives Schaffen. Ob Blumen-DIY, Holzarbeiten, Dekorieren oder Streichen - die Teilnehmenden können ihrer Kreativität bei Workshops freien Lauf lassen. Bei spannenden Vorträgen und Talks mit Expert:innen und Redakteur:innen von FLOW und HYGGE geht es unter anderem um Kreativität, Nachhaltigkeit, DIY und Inspiration. In entspannter Atmosphäre bei Live-Musik treffen die Besucher:innen des Festivals auf die Content Creator der DIY-Szene, lernen Gleichgesinnte kennen und können sich untereinander austauschen. Mit dabei ist u.a. die Jury des "Garden & Home Blog Award": Holly Becker von decor8, Igor Josifovic-Kemper von Urban Jungle Bloggers (https://www.instagram.com/urbanjungleblog/?hl=de), Jelena Weber alias Jelena-DIY (https://www.youtube.com/c/Jelenaofficial) und Chefredakteurin HYGGE, FLOW, LIVING AT HOME und LANDLUST, Sinja Schütte. Außerdem besuchen die bekannten DIY-Blogger wie Aneta von Anetas Leben (https://www.instagram.com/anetas_leben/), Christel von Pomponetti (https://www.instagram.com/pomponetti/) oder Alexander von Alexander Paar (https://www.instagram.com/alexanderpaar/) das Festival. Eine FLOW-Kreativecke zum spontanen Basteln und ein Yoga-Angebot mit Yoga Easy runden das Festivalprogramm ab.Pro Festivaltag können zwei Workshops der Wahl unter fachkundiger Anleitung von DIY-Expert:innen wie Eva Brenner, Peter Rasch, Easy Alex (https://www.instagram.com/easyalex/?hl=de) und vielen mehr besucht werden. Dafür bieten die Festivalpartner ein vielfältiges Workshop-Angebot: Von Makramee, Blumenkranzbinden und Naturkosmetik über Vasen-, Holz- und Farb-DIY bis hin zu Papier-Collagen, Textil- und Netztaschen-Gestaltung, Food-Trends und nachhaltigen Garten-Tipps ist für jeden Geschmack etwas dabei.Die Workshops im Überblick:- "Blumenkranzbinden" mit Floraldesignerin und Foto-Stylistin Jutta Nowak sowie Lina Nikelowski von "1000 gute Gründe für Blumen & Pflanzen"- "Summer-Rolls zubereiten" mit Philipp Gakstatter und Lisa Krause von "1000 gute Gründe für Obst & Gemüse"- "Pizzabrett aus Holz selber bauen" mit DIY-Creator Easy Alex (https://www.instagram.com/easyalex/?hl=de) Alex Falk und BOSCH Home & Garden- "Pflanzenpflege: Naturkosmetik selber machen" mit COMPO-Gartenexperte Werner Peitzmann und Grüne-Kosmetik-Pädagogin Katrin Maiwald- "DIY-Netztasche aus Paracord kreieren" mit Stefanie Lautenschläger und Simone Schneider von Decorize (https://www.instagram.com/decorize_partyhomestyling/) Party- und Homestyling- "Book for Paper Lovers Papier-Collagen" mit den FLOW-Redakteurinnen Carlina Aring und Carla Ravens- "Nachhaltigen Gartenkalender selbst gestalten" mit GARDENA-Experte und Gartenprofi Peter Rasch und Gartenfräulein (https://www.instagram.com/gartenfraeulein/?hl=de)-Bloggerin Silvia Appel- "Geschirrtücher im Terrazzo-Look bedrucken" mit den HYGGE-Redakteurinnen Nora Backhaus und Patricia Zippel- "Eigenes Kunstwerk in 3D-Optik gestalten" mit SCHÖNER WOHNEN-Farbe und Farbtechniker André Kleinherne, Malermeister Sebastian Kaiser sowie Interieur-Designerin Eva Brenner- "Kreatives Vasen-DIY mit der Sugru-Upcycling-Technik" mit Raoul Schrage und Wencke Langer von tesa- "Kissenhüllen selbst gestalten" mit Sina Büscher, Luisa Büscher und Ilka Köcklar von textilwerk- "Praktische Holzkiste für Zuhause zimmern" mit toom und Kawentsmann (https://www.instagram.com/kawentsmann/)-Tischler Max Bayer-Eynck- "Makramee-Wimpelkette und -Windlicht" mit DIY-Expertin Josephine Kirsch (https://www.instagram.com/yeah_handmade/?hl=de) und dem TOPP-Verlag- "Farben sprühen" mit Innenarchitektin Eva Brenner, Romina Bubeck und Steffen Schneider von WAGNER- "Vivarium und Aquarium gestalten" mit Lars Hohnhorst und Corinna Kirchner von OASEVerleihung des KREATIVZEIT FESTIVAL AWARD "Community-Liebling"Der diesjährige "Garden & Home Blog Award" findet am 2. und 3. September im Rahmen des Festivals statt. Die nominierten Living-, Garten- und DIY-Creator:innen nehmen daher gemeinsam mit den Besucher:innen am Workshop-Programm teil. Erstmals wird am Festival-Samstag der KREATIVZEIT FESTIVAL AWARD "Community-Liebling" verliehen. Noch bis zum 18. August können Interessierte für ihre favorisierten Content-Creator:innen unter kreativzeit.info/kreativzeit-festival-community-liebling abstimmen. Zur Wahl stehen insgesamt 34 Kandidat:innen, darunter u.a. Aneta von @anetas_leben (https://www.instagram.com/anetas_leben/?hl=de), Christel von @pomponetti (https://www.instagram.com/pomponetti/?hl=de) und Alexander von @alexanderpaar (https://www.instagram.com/alexanderpaar/?hl=de).Weitere Informationen zu den Workshops gibt es unter: kreativzeit.info/kreativzeit-festival-workshopsTickets für das KREATIVZEIT FESTIVAL gibt es pro Festivaltag für 79 Euro, zu bestellen unter kreativzeit.info/festival. Im Ticketpreis enthalten ist die Teilnahme an zwei Workshops nach Wahl, Vorträgen und Talks sowie eine prallgefüllte Goodiebag.Die Markenpartner des KREATIVZEIT FESTIVALs sind 1000 gute Gründe, BOSCH Home & Garden, COMPO, FLOW, Gardena, SCHÖNER WOHNEN-Farbe, tesa, textilwerk, TOPP, toom, OASE und WAGNER.Honorarfreies Bildmaterial für Ihre Berichterstattung steht zum Download zur Verfügung: HIER (https://guj.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/EjxF4eRZ3ANFsQKPFEZwNHwBQSU5Dvt5-rrCfaz0AYqytA?e=FEuKm0)Pressekontakt:Andrea KramerPR/ Kommunikation LIVINGTelefon +49 (0) 40/ 37 03 - 38 47E-Mail kramer.andrea@guj.deWeb kreativzeit.infoOriginal-Content von: Deutsche Medien-Manufaktur (DMM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126032/5256457