Berlin (ots) -Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen, Sucht - das sind Erkrankungen, welche die renommierten Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie der Oberberg Gruppe behandeln. In allen drei Fachgebieten als "FOCUS Top Mediziner 2022" ausgezeichnet wurden jetzt Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Wahl-Kordon, Ärztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik Schwarzwald, der Tagesklinik Lörrach (stv.), zugleich Sprecher der Chefärztinnen und Chefärzte der Oberberg Gruppe, und Prof. Dr. med. Frank Gerald Pajonk, Ärztlicher Direktor des Zentrums Isartal am Kloster Schäftlarn.Ebenfalls ausgezeichnet als "FOCUS Top Mediziner 2022" wurde Dr. med. Martin Marianowicz für die Behandlung von Chronischen Schmerzen. Er ist der Ärztliche Direktor der Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee, Ärztlicher Leiter Orthopädie, Facharzt für Orthopädie, Chirotherapie, Sportmedizin und Schmerztherapie.Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten Deutschlands. In den Privatkliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden Therapeuten und Selbsthilfegruppen.Weitere Informationen unter www.oberbergkliniken.dehttps://www.oberbergkliniken.de/unser-team/priv-doz-dr-med-andreas-wahl-kordonhttps://www.oberbergkliniken.de/unser-team/frank-gerald-bernhard-pajonkhttps://www.jaegerwinkel.de/aerzte/profile/dr-med-marianowicz.phpDas FOCUS Siegel bezeichnet in Therapie und Diagnostik führende Experten. Mehr zur Methodik der Auswahl: https://focus-arztsuche.de/ueber-uns/siegel/top-mediziner.