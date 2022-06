DR. HÖNLE war einer der Highflyer der Tech-Szene als Spezialist für UV-Technologie für industrielle Anwendungen und Nebenprodukte der Diagnosetechnik. 140 Mrd. € Marktwert für etwa die gleiche Größe des Umsatzes sind inzwischen stimmig. Das Gewinnziel für 2023 liegt bei etwa 1,92 €. Das ergibt ein KGV von 12 und ist für diese Technologie schon preiswert.Nachdem die schwachen Hände ausgeschieden sind, baut sich eine neue Tendenz auf. In ihr stecken keine spektakulären neuen Erkenntnisse, sondern die sinnvolle Bewertung des Produktionspotenzials der Firma selbst.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 25! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info), im Einzelbezug oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 25 u.a.:++ Die deutsche Konjunktur hängt lediglich an der Gasfrage++ KLÖCKNER & CO - Korrektur ohne besondere Hintergründe++ FORMYCON: Wo liegen die neuen Kaufkurse?++ GEBERIT: Was kommt nach der Korrektur?++ Die Wall Street wartet auf die Rezession++ THYSSENKRUPP wird die interessanteste SpekulationIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info