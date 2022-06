Minen- und Stahlwerte sind diese Woche besonders stark unter Druck geraten. Während bereits der Branchenindex um 2,5 Prozent rücksetzt, fällt die Bilanz für die Thyssenkrupp-Aktie deutlich verheerender aus: minus 7,9 Prozent am Donnerstag. Auch am heutigen Freitag ist sie erneut schwächer in den Handelstag gestartet.Anleger machen sich zunehmend Sorgen um die Wirtschaft. Am Vorabend musste auch US-Notenbankchef Jerome Powell auf Nachfrage eingestehen, dass eine Rezession infolge höherer Zinsen "sicherlich ...

