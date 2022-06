Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Finanzierungfazilität (European Financial Stability Facility) emittiert eine Anleihe (ISIN EU000A2SCAC2/ WKN A2SCAC) mit Fälligkeit zum 21.06.2032, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage zwei Milliarden Euro. Der EFSF bezahle seinen Gläubigern einen Zinssatz von 2,375%. Die Zinsen würden jährlich ausbezahlt, erstmalig am 21.06.2023. ...

