Das vielbeachtete deutsche Konjunkturbarometer ist im Juni im Vergleich zum Vormonat von 93,0 auf 92,3 Punkte gefallen. Die Markterwartung hingegen hatte bei 92,8 Punkten gelegen.







Der Erholung am Aktienmarkt tat das heute Vormittag aber keinen Abbruch. Der DAX notiert um 10.15 Uhr rund 0,4 % im Plus. Vor dem Hintergrund der in den letzten Tagen erlittenen Verluste ist das heutige Plus aber natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Erholungen wurden zuletzt meistens bereits im Keim schon wieder erstickt. Abgesehen von kleineren technischen Gegenbewegungen wird sich der Abwärtstrend bis auf weiteres fortsetzen.





