DJ POLITIK-BLOG/BDI-Präsident warnt vor Verbrennerverbot

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

BDI-Präsident warnt vor Verbrennerverbot

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, hat vor einem Verbot des Verbrennungsmotors gewarnt. "Ich finde es gewagt, dass man in Brüssel angeblich heute schon weiß, was technologisch im Jahr 2035 die beste Lösung ist", sagte er der Funke Mediengruppe. Tatsächlich wisse man nicht, welche technologischen Möglichkeiten bis dahin zur Verfügung stünden. "Ich halte es für eine ziemlich steile These zu behaupten, dass es nicht genügend künstlichen grünen Treibstoff geben wird", sagte Russwurm. Der BDI-Präsident bot sogar eine Wette an: "Ich für meinen Teil wette darauf, das wir sogar noch vor 2035 grünen Treibstoff tanken können."

