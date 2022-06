DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad investiert in die Series B-Finanzierung des HR-Tech-Unternehmens WorkMotion



24.06.2022

Frankfurt am Main, 24. Juni 2022 - Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) begrüßt WorkMotion in seinem Portfolio und beteiligt sich an der $50M Finanzierungsrunde der Series B, welche von Canaan angeführt wird. Auch Bestandsinvestoren wie Activant Capital, Picus Capital und XAnge sowie Neuinvestor GR Capital beteiligten sich.



Das 2020 gegründete, führende europäische HR-Tech-Unternehmen für das globale Management von Angestellten ist bereits auf über 500 Firmenkunden angewachsen. Nach der bereits damals erfolgreichen Series A Runde im August 2021 plant WorkMotion nun, sein bisheriges Wachstum fortzusetzen und die neue Finanzierung zu nutzen, um seine Position als strategischer HR-Partner für seinen hauptsächlich europäischen Kundenstamm auszubauen. Das Unternehmen bietet Technologie, Fachwissen und Best Practices, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Ziele bei der Einstellung und Bindung von Mitarbeitern überall auf der Welt zu erreichen.



Darüber hinaus plant das Unternehmen, den Automatisierungsgrad der eigenen Global Talent OS-Plattform zu erweitern, welche die Komplexität globaler Angestelltenverhältnisse für HR-Teams beseitigt und es Unternehmen ermöglicht, schnell und einfach globale Talente einzubinden und zu verwalten, ohne in zusätzliche Infrastruktur von Drittanbietern investieren zu müssen. Ein Hauptaugenmerk wird auf der Automatisierung der Plattform liegen, die es den Kunden von WorkMotion ermöglicht, Remote-Arbeitsverträge einfacher zu erstellen, länderspezifische Gehälter zu berechnen, "Work-from-anywhere"-Anfragen zu genehmigen und viele weitere Anwendungsmöglichkeiten mit nur einem Mausklick auszuführen.



"Wir freuen uns sehr, in WorkMotion investieren und mit Carsten, Felix, und Karim zusammenarbeiten zu können. Die Kombination aus Technologie und Beratungs-Know-how hat uns wirklich überzeugt. Gerade eine effiziente Ressourcenbeschaffung kann die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens steigern und maßgeblich zur dessen Wertschöpfung beitragen. Wir sehen eine große Chance, mit WorkMotion die digitale Transformation für globale Beschäftigung in Europa voranzutreiben und einen neuen Marktführer aufzubauen", fügte Julian Kappus, Co-CEO von Heliad, hinzu.



Über WorkMotion

WorkMotion verändert den Arbeitsplatz, indem es den Aufbau internationaler Teams einfacher denn je macht. Mit seinen Lösungen ermöglicht WorkMotion Unternehmen, ihre Teams ohne Rücksicht auf nationale Grenzen zu vergrößern und zu erweitern. WorkMotion digitalisiert und vereinfacht zeitaufwändige Onboarding-Prozesse und hilft Unternehmen, Talente aus der ganzen Welt schnell, einfach und rechtskonform einzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter https://workmotion.com/.



Über Heliad

Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit der Mission sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft mit dem Ziel die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Die Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partner Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten.



Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur der Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments und ohne Laufzeitverpflichtung. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com oder auf LinkedIn.



Kontakt

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

E-Mail: investor-relations@heliad.com



