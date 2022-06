Gold Standard Diagnostics Europe setzt seine Reaktion auf die Bedrohung durch neu auftretende Infektionskrankheiten mit der Entwicklung eines neuen Multiplex-Real-Time-PCR-Tests für den Nachweis des Affenpockenvirus und dessen Unterscheidung von anderen Orthopox-Viren fort.

Das Affenpockenvirus hat angesichts seiner jüngsten Ausbreitung mit mehr als 2500 bestätigten Fällen in 37 Ländern [1] Anlass zu großer Sorge gegeben. Diese Fälle sind besonders ungewöhnlich, da sie nicht bei Reisenden aufgetreten sind, die aus den tropischen Regenwaldregionen Zentral- und Westafrikas, dem üblichen Verbreitungsgebiet des Virus, zurückgekehrt sind. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben für das Affenpockenvirus die Warnstufe 2 ausgerufen.

Angesichts der derzeitigen Ungewissheit über die klinischen Auswirkungen des Affenpockenvirus ist es von entscheidender Bedeutung, seine Verbreitung genau zu überwachen und zuverlässige diagnostische Lösungen für seine Identifizierung bereitzustellen. Dieses Virus gehört zur Gattung der Orthopoxviren, zu der auch pathogene Viren wie Pocken (Variola-Virus; ausgerottet), Kuhpocken oder Büffelpocken gehören, die bei infizierten Patienten ähnliche Symptome aufweisen.

Der Mplex Monkeypox, Orthopox Echtzeit PCR-Test verwendet ein generisches Target für Orthopox-Viren und ein spezifisches Target für Affenpocken und wird ab Anfang Juli nur für Forschungszwecke erhältlich sein. Dieses Produkt ergänzt die Palette der Tests von Gold Standard Diagnostics Europe, die als Reaktion auf Infektionskrankheiten entwickelt wurden, wie z. B. die Testfamilien GSD NovaPrime und NovaType, die für den Nachweis und die Variantenidentifizierung von SARS-CoV-2 entwickelt wurden.

