Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die PNE-Gruppe, ein Off- und Onshore Projektentwickler für Windparks, emittiert eine zum 23.06.2027 fällige Anleihe (ISIN DE000A30VJW3/ WKN A30VJW), so die Börse Stuttgart.Bei einem Emissionsvolumen von 55 Millionen Euro bezahle die PNE-Gruppe seinen Gläubigern einen Zinssatz von 5,00%. Die Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen. Die erste Zinszahlung stehe am 23.06.2023 an. ...

