Ford hat beim Goodwood Festival of Speed einen E-Transporter mit knapp 1.500 kW Leistung vorgestellt. Der Demonstrator Ford Pro Electric SuperVan verfügt über vier Elektromotoren in Kombination mit einer flüssigkeitsgekühlten 50-kWh-Batterie und beschleunigt von null auf 100 km/h in unter zwei Sekunden. Der Ford Pro Electric SuperVan soll die Fähigkeiten von Ford Pro - also der Sparte für leichte ...

