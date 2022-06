In der zurückliegenden Börsenwoche vom 23. - 27.05. schwächte sich das Strategiedepot / Wikifolio-Zertifikat NTG24 AKTIEN KONSERVATIV gegenüber der Vorwoche auf Währungsbasis Euro um - 1,2 % ab, während der Benchmark-Index MSCI WORLD (Euro) weitaus stärker um - 5,2 % abstürzte.Seit seiner Auflegung am 26.02.2019 verbuchte das Strategiedepot Aktien Konservativ damit in Euro eine Performance von + 29,2 %, das am 03.02.2022 lancierte Wikifolio NTG24 AKTIEN KONSERVATIV wies seither eine Performance von - 8,4 % auf.Dies vergleicht sich ...

