Der Reisekonzern TUI verliert seinen langjährigen Chef. Der Vorstandsvorsitzende Fritz Joussen habe von seinem Recht Gebrauch gemacht, sein Amt als Mitglied des Vorstands vorzeitig zum 30. September niederzulegen, teilte das Unternehmen überraschend am Freitag in Hannover mit. Sein Nachfolger steht bereits fest. Konzernlenker Joussen steht bereits seit Februar 2013 an der Spitze der Tourismusunternehmens. ...

