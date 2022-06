Schwalbach am Taunus (ots) -Die Oral-B Zahnfleisch & -schmelz PRO-REPAIR Extra Frisch mit der revolutionären ActivRepair+ Technologie, einer einzigartigen Kombination aus stabilisiertem Zinnfluorid und Zinnchlorid, ist von Stiftung Warentest als "SEHR GUT" (1,2) bewertet worden und erhält damit die beste Note im Testlauf. Auch in allen anderen Kategorien bekommt sie Spitzennoten. Insgesamt wurden 31 Zahncremes geprüft.Die Oral-B Zahnfleisch & -schmelz PRO-REPAIR Extra Frisch ist Testsieger im aktuellen Testlauf 07/22 von Stiftung Warentest. Mit der Gesamtnote "SEHR GUT" (1,2) bekommt sie die beste Bewertung von insgesamt 31 getesteten Zahncremes. In den Kategorien "Kariesprophylaxe durch Fluorid" und "Entfernung von Verfärbungen" erhält sie jeweils die Note "SEHR GUT" (1,0) und (1,4).Smartes Bakterien-Management dank ActivRepair+ TechnologieDas Besondere an der Oral-B Zahnfleisch & -schmelz PRO-REPAIR Extra Frisch Zahncreme ist ihre ActivRepair+ Technologie, die hilft, Zahnfleischbluten in nur drei Monaten um bis zu 74 Prozent zu reduzieren (vgl. RW Gerlach, P Amini) und den Zahnschmelz vor säurebedingtem Zahnschmelzabbau zu schützen. Bakterien sind zwar wichtig für die Mundflora, produzieren jedoch auch Stoffe, die das Zahnfleisch angreifen - umso wichtiger ist ein cleveres Bakterien-Management für die allgemeine Mundgesundheit. Mit der einzigartigen Kombination aus stabilisiertem Zinnfluorid und Zinnchlorid setzt die Zahncreme genau hier an: Zinn reduziert die Bakterienanzahl und verlangsamt den Stoffwechsel der verbleibenden Bakterien. In Kombination mit Natriumhexametaphosphat wird zusätzlich Verfärbungen vorgebeugt.Innovative Produkte für eine individuelle ZahnpflegeMit dem sehr guten Ergebnis bei Stiftung Warentest stellt Oral-B seinen hohen Anspruch an Qualität im Bereich Zahncremes zum wiederholten Mal in Folge unter Beweis - und das in perfekter Ergänzung zu den bereits prämierten elektrischen Zahnbürsten. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unserer Oral-B Zahnfleisch & -schmelz PRO-REPAIR Extra Frisch von Stiftung Warentest als "SEHR GUT" ausgezeichnet wurden und Gewinner des aktuellen Testlaufs sind", so Dr. Maike Siemons vom Oral-B Forschungsinstitut in Kronberg. "Diese besondere Auszeichnung ist die Bestätigung für die intensiven Bemühungen von Seiten der Oral-B Forschung & Entwicklung, um Verwender:innen einen umfassenden Schutz in der Zahnpflege und damit für Ihre Allgemeingesundheit zu bieten."Über Procter & Gamble:Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Oral-B® kann bereits auf eine über 50 Jahre lange Geschichte von Zahnputz-Innovationen zurückblicken. Als zukunftsweisender Pionier überzeugt Oral-B® durch effiziente Produkte und fortschrittliche Technologie mit Fokus auf eine stetige Optimierung und Erhaltung der Zahngesundheit Verbraucher und Zahnärzte auf der ganzen Welt.Pressekontakt:Firmenkontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGPaola Mulas, Communications Director Oral Care DACH47 Rte. de Saint Georges - Petit Lancy, 1213 SchweizE-Mail: mulas.p@pg.comPressekontakt:MSL GermanyLaura GillertOtto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainE-Mail: laura.gillert@mslgroup.comOriginal-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67403/5256647